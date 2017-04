Depois da música, poderá Snoop Dogg juntar-se à polícia? É o que parece sugerir um novo vídeo, publicado nas redes sociais.

No vídeo, o rapper insurge-se contra uma mulher que permitiu que o filho viajasse sem cinto de segurança, no banco de trás do carro.

Recorde-se que Snoop Dogg esteve recentemente na cerimónia do Rock and Roll Hall of Fame, onde apresentou Tupac Shakur.