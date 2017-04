A cerimónia da passada sexta-feira do Rock n' Roll Hall of Fame não serviu, apenas, para colocar nomes como os Pearl Jam e Tupac Shakur no panteão. Durante a gala, houve igualmente espaço para um curto tributo a Prince.

O tributo foi prestado por Lenny Kravitz, que interpretou dois temas do músico falecido há quase um ano: "When Doves Cry" e "The Cross", apoiado pelo Love Fellowship Choir.

O próprio Prince já se encontra há muito no "corredor da fama" do rock n' roll, tendo sido induzido em 2004. Veja aqui a homenagem de Lenny Kravitz: