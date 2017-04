No passado dia 31 de março, os Metallica atuaram na edição argentina do festival Lollapalooza, concerto esse que fez parte da WorldWired Tour, digressão em torno do seu último álbum, Hardwired... To Self-Destruct.

Este foi o penúltimo concerto da etapa sul-americana desta digressão - um dia depois, atuaram no Chile -, sendo que, agora, os Metallica só regressarão aos palcos em maio, para vários espetáculos nos Estados Unidos e Canadá.

Este concerto no Lollapalooza argentino está disponível, na íntegra, no YouTube, tendo os Metallica interpretado não só temas do seu último disco como os velhos clássicos de sempre, como "Master of Puppets", "Hit the Lights" e "Enter Sandman".

Recorde-se que a WorldWired Tour tem passagem marcada por Portugal, subindo os Metallica ao palco da MEO Arena no dia 1 de fevereiro de 2018.