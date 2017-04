O filme biográfico sobre Tupac Shakur, uma das figuras mais emblemáticas do rap, ganhou um novo trailer que revela aspetos como o percurso musical do artista, a sua vida pessoal e os confrontos legais.

All Eyez On Me tem estreia marcada nos Estados Unidos para 16 de junho (data em que o artista comemoraria 46 anos).

No papel do rapper está Demetrius Shipp que, entre outros, contracena com Jamal Woolard, que interpreta Notorious B.I.G. Quem também está presente no clip é Suge Knight (representado pelo ator Dominic L. Santana), elemento da Death Row Records que foi esta semana questionado sobre as identidades dos assassinos de Tupac.

Com imagens da ascensão na carreira de Tupac, de atuações, do seu trabalho em estúdio e dos seus confrontos mediáticos e com a polícia, este é o primeiro excerto conhecido do filme que vai dar a conhecer o percurso do rapper que faleceu em 1996, aos 25 anos.

Recorde-se ainda que, hoje, Tupac será induzido no Rock and Roll Hall of Fame em Brooklyn, numa cerimónia conduzida por Snoop Dogg.

MD