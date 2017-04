Depois de revelar o single "HUMBLE", Kendrick Lamar parece estar prestes a lançar um novo álbum.

No iTunes, já surge a possibilidade de fazer a pré-encomenda de um disco (apresentado apenas como ALBUM), composto por 14 temas (um dos quais "HUMBLE") e com data de saída prevista para 14 de abril.

Com a informação disponível no iTunes vem uma lista de colaboradores, que inclui "P. Hewson, D. Evans, A. Clayton & L. Mullen", ou seja, os U2, e os BADBADNOTGOOD.

Desconhece-se, porém, se os U2 terão trabalhado com Kendrick Lamar no disco ou se o norte-americano terá samplado uma canção dos irlandeses.

Mike WiLL-Made It, produtor de "HUMBLE", e DJ Dahi, Sounwave, 9th Wonder, the Alchemist surgem também nos créditos do álbum, que sucederá a To Pimp a Butterfly.

A pitchforkmedia refere ainda que, na faixa 4, surge a indicação de "J. Blake" - será o britânico James Blake?