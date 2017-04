Jack White lançou de surpresa, nas plataformas de streaming, um tema novo intitulado "Battle Cry".

Ouça aqui o instrumental de dois minutos e meio:

Recentemente, Jack White afirmou, em entrevista à New Yorker, que se encontra a gravar música nova num pequeno apartamento em Nashville, com um gravador que comprou quando tinha 14 anos, com o dinheiro que ganhava a cortar relva.

O último álbum de Jack White, Lazaretto, saiu em 2014.