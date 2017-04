O vocalista e guitarrista dos Muse, Matt Bellamy, partilhou esta semana um vídeo, nas redes sociais, que mostra a banda britânica em estúdio, a trabalhar no seu novo álbum.

Na mesma, pode ver-se Bellamy com uma guitarra a tocar aquilo que, ao que tudo indica, será uma canção nova - visto que a legenda diz isso mesmo.

Os Muse irão passar o ano de 2017 a trabalhar no sucessor de Drones, editado há dois anos. Na calha está igualmente uma digressão norte-americana com os 30 Seconds to Mars, e um concerto no festival de Reading e Leeds, a sua única data europeia.