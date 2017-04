Os londrinos The xx, que este ano lançaram o álbum I See You, partilharam um vídeo da sua residência ao vivo na Brixton Academy, em Londres.

Recentemente, a banda deu sete concertos naquela sala, contando com convidados ilustres como Jehnny Beth, das Savages, Cat Power, Florence Welch e Robyn, entre outros.

A experiência, que teve o nome de Night + Day, é agora recordada num vídeo de cerca de 20 minutos.

Veja aqui:

Os xx tocam no NOS Alive a 6 de julho.