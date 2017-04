A 3 de março de 1997, a MTV estreava Daria, série de animação que começou como um spinoff da igualmente famosa Beavis and Butt-Head e que, depressa, atingiria estatuto de culto entre a geração X.

Como forma de a celebrar, a Entertainment Weekly falou com a co-criadora da série, Susie Lewis, e com Karen Disher, responsável pelo design das personagens, a quem pediu que imaginassem como estariam as personagens de Daria, hoje em dia.

Tanto Daria Morgendorffer como a sua melhor amiga, Jane Lane, vivem agora em Nova Iorque, ao passo que o irmão desta última, Trent Lane, continua a tentar fazer vida enquanto músico.

Pelo menos, é isso que conta um curto vídeo feito por ambas, sendo que Susie Lewis afirmou, também, que "adoraria" um regresso da série em 2017. Veja aqui: