Os norte-americanos The Strokes tocaram para 90 mil pessoas no festival Lollapalooza, na Argentina, no passado fim de semana.

Segundo o baixista Nikolai Fraiture, este foi o maior concerto de sempre da banda, que anda em digressão pela América Latina.

Do alinhamento do espetáculo constam 19 canções e três encores, dois dos quais a pedido do público.

Veja aqui alguns vídeos do concerto na Argentina:

Alinhamento do concerto:



The Modern Age

Soma

Drag Queen

Someday

12:51

Reptilia

Is This It

Threat of Joy

Automatic Stop

Trying Your Luck

New York City Cops

Electricityscape

Barely Legal

Last Nite

Encore

Heart in a Cage

80s Comedown Machine

Hard to Explain

Encore 2

You Only Live Once



Encore 3

Take It or Leave It(Crowd request)