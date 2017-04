Lili Caneças é a voz convidada do novo vídeo do projeto Dois Brancos & Um Preto, que no mesmo tema juntam “Garagem da Vizinha”, de Quim Barreiros, “Calhambeque”, de Roberto Carlos, e “Carocha”, de Fernando Correia Marques.

A socialite juntou-se ao grupo de Bruno Leça (Nurb), Fábio Lopes (Conguito) e Tomás Nunes (Pakistan), que apresentam o seu som como "trap pimba".

A 14 de abril, os Dois Brancos & Um Preto lançam o álbum TRAP PIMBA, dando depois vários concertos - a 26 de abril estarão no Hard Club, no Porto, e a 28 de abril no Musicbox, em Lisboa.

Veja aqui o vídeo de “Calhambeque”, com Lili Caneças.