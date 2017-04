Os At the Drive-In estão a apenas um mês de pôr fim a um período de 17 anos sem um álbum novo, com a edição de In•ter a•li•a, que chegará às lojas no dia 5 de maio.

Após terem partilhado "Governed By Contagions" e "Incurably Innocent", em dezembro e fevereiro respetivamente, os ATDI mostraram esta semana "Hostage Stamps", terceiro single do novo disco.

"Hostage Stamps" teve, também, direito a um videoclip realizado por Rob Shaw e Damon Locks, que recorreram a animação stop motion.

A canção foi descrita pelo vocalista Cedric Bixler-Zavala como sendo semelhante a "passear por um gueto destruído pela guerra, e ler o escrito na parede".

Recorde-se que os At the Drive-In passarão este ano por Portugal, fazendo parte do cartaz do festival Vodafone Paredes de Coura, que se realiza de 16 a 19 de agosto.

Ouça aqui "Hostage Stamps":