Já se encontra disponível o primeiro trailer para It, adaptação para cinema do livro de Stephen King com o mesmo nome.

Partilhado na semana passada, o trailer bateu recordes nas primeiras 24h em que esteve online, tendo alcançado 197 milhões de visualizações e mais de 1,8 partilhas no Facebook.

O recorde anterior pertencia a Velocidade Furiosa 8, que alcançou 139 milhões de visualizações num só dia.

O filme irá estrear no próximo dia 8 de setembro, nos Estados Unidos e contará com Finn Wolfhard, ator de Stranger Things, no elenco.

Veja aqui o trailer: