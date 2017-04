A identidade de Banksy, misterioso artista britânico, está outra vez na ordem do dia. Um vídeo divulgado este fim de semana mostra imagens registadas dentro de um centro comercial na cidade israelita de Herzlyia por uma anónima que afirma ter apanhado o artista de Bristol em "flagrante".

No vídeo de aproximadamente 20 segundos pode ver-se um homem, eventualmente na casa dos quarenta anos, a trabalhar no que parece ser um espaço destinado a uma exposição, segurando um stencil. Na cabeça, usa um chapéu de panamá e em volta do pescoço pode ver-se uma máscara protetora. Por não estar a usar a máscara, a sua face é desvendada e, quando se apercebe que está a ser filmado, o homem levanta uma mão para cobrir o rosto.

Banksy não é um estranho em Gaza. Além de ter feito vários graffitis na zona, recentemente esteve envolvido, criativamente, na abertura de um hotel em Belém, projeto que se manteve em segredo praticamente até ao seu anúncio.

É, contudo, a inauguração de uma exposição intitulada "The Art of Banksy", precisamente num centro comercial de Herzlyia, que está a levantar dúvidas em torno da confirmação da dentidade do artista. A exposição é organizada pelo antigo manager de Banksy, Steve Lazarides, e não terá, segundo o diário israelita Haaretz, o aval do artista. Exposições não autorizadas do street artist inglês já tiveram lugar anteriormente, nomeadamente uma levada a cabo por Lazarides na Austrália.