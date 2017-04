Nick Cave e os seus Bad Seeds partilharam, recentemente, um vídeo para "Steve McQueen", tema presente no documentário One More Time With Feeling, que gira em torno das sessões de gravação de Skeleton Tree, o seu último álbum.

O vídeo foi retirado do documentário em questão, "recortado" de uma das cenas que mais tem apaixonado o público e os críticos. Nesta, Cave começa por declamar a letra, sendo progressivamente acompanhado por uma "marcha fúnebre" interpretada pela restante banda.

Veja aqui o vídeo: