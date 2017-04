Durante um concerto no Dubai Jazz Festival, em fevereiro, Mariah Carey aproveitou para homenagear George Michael com uma versão de "One More Try", êxito de 1988 do falecido músico.

A cantora partilhou, na passada sexta-feira, um vídeo em alta resolução deste momento, no qual é possível ouvir Carey referir-se ao britânico como "uma pessoa fantástica", afirmando também que "sempre o adorei".

Veja aqui o vídeo: