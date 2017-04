Victoria Beckham cantou "Spice Up Your Life", das Spice Girls, num sketch humorístico do talk show The Late Late Show, do apresentador James Corden, que parodia o filme de 1987 Manequim.

A britânica tinha mostrado imagens das filmagens num post no Instagram e agora o vídeo já pode ser visto abaixo. No curto filme, Beckham é um manequim que ganha vida quando está na presença de Corden.