Poucos ficam indiferentes à música de Elvis Presley. Até no reino animal; é o caso desta catatua, pertença do norte-americano Mark Muldoon.

O vídeo data de 2015, mas voltou a tornar-se viral este fim de semana, quando foi partilhado no dia 1 de abril. No mesmo, Muldoon interpreta "Don't Be Cruel", perante um par de catatuas - em que uma estranha, e a outra entranha-se.

Mais que a pose desta catatua fã de Elvis, que arrisca mesmo um "penteado" semelhante ao do Rei do Rock, há que notar o ar enojado da sua companheira... Que acaba por "fugir" do poleiro. Veja o vídeo: