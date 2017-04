Faltam poucos dias para a vinda de Bruno Mars a Portugal. O músico norte-americano irá apresentar-se na Meo Arena, em Lisboa, na próxima terça-feira, para um concerto que já se encontra esgotado.

A primeira parte estará a cargo de Anderson .Paak, apontado por muitos como uma das grandes figuras do R&B contemporâneo. Especialmente após o lançamento de Malibu, álbum editado o ano passado e que lhe valeu excelentes críticas por parte da imprensa especializada.

A noite será, no entanto, de Bruno Mars, cantor tornado estrela pop à escala global desde o sucesso de "Uptown Funk", canção de Mark Ronson à qual "emprestou" a sua voz. A Lisboa, Mars trará 24K Magic, o seu terceiro álbum de estúdio, que chegou ao segundo lugar da tabela de vendas do seu país.

Não é a primeira vez que Bruno Mars se apresenta em Portugal. Em 2013, atuou nesta mesma sala, num concerto que fez parte da digressão Moonshine Jungle, de apoio ao seu segundo álbum, Unorthodox Jukebox.

Mas o concerto será uma nova oportunidade para assistir, in loco, a uma voz que desde tenra infância foi moldada pela música. Os seus pais conheceram-se no Havai, o seu estado-natal, durante um espetáculo de hula, a dança local, e desde cedo o expuseram a uma miríade de géneros musicais: do reggae ao rock, do hip-hop ao r&b.

Em casa, o seu pai costumava tocar rock n' roll antigo, como Little Richard, e o seu tio ganhava a vida enquanto "imitador" de Elvis Presley - algo que passou para um muito jovem Mars, que em 1990, com apenas 4 anos de idade, teve direito a um artigo no tablóide MidWeek no qual era apelidado de "Pequeno Elvis". A sua fama precoce não ficou por aqui: dois anos depois, participou no filme Lua-de-Mel em Las Vegas, com James Caan e Nicholas Cage.

Os seus tempos enquanto "imitador" do Rei do Rock influenciaram largamente o seu percurso atual; basta atentar na forma como se apresenta em palco e como projeta a sua voz. Um vídeo recentemente partilhado nas redes sociais prova, aliás, isso mesmo. Veja aqui: