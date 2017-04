A poucos dias de serem homenageados pelo Rock and Roll Hall of Fame, os Pearl Jam partilharam um vídeo que resume - e celebra - os primeiros 25 anos da sua carreira, no espaço de seis minutos, intitulado precisamente 25 Years of Alive.

Desde a formação da banda e passando pelo lançamento do seu primeiro álbum (Ten, 1991), até chegar à digressão que encetaram em 2016, são muitos os momentos relembrados pelos Pearl Jam.

Kevin Shuss, videógrafo da banda, escreveu uma nota a acompanhar o vídeo na qual agradece aos Pearl Jam pela oportunidade de os acompanhar. E salienta: "Irei cavalgar a onda até onde ela me levar. Mal posso esperar para ver o que reserva o futuro".

Veja aqui o vídeo: