Já se encontra disponível o primeiro vídeo promocional para a nova temporada de Game of Thrones, que se estreia no canal norte-americano HBO no próximo dia 16 de julho.

No mesmo, pode ver-se Cersei Lannister (Lena Headey), Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) a ocuparem os seus respetivos tronos, acabando o vídeo de uma forma que dá a entender que as personagens ainda terão pela frente vários problemas.

Veja aqui o vídeo: