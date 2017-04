Dan Auerbach, vocalista e guitarrista dos Black Keys, vai lançar um novo álbum a solo em junho.

O disco chama-se Waiting on a Song e é apresentado pelo single "Shine on Me", que conta com a participação de Mark Knopfler, dos Dire Straits, na guitarra.

Ouça aqui:

Eis o alinhamento do disco, que sai a 2 de junho.

1. “Waiting On A Song”

2. “Malibu Man”

3. “Livin’ In Sin”

4. “Shine On Me”

5. “King Of A One Horse Town”

6. “Never In My Wildest Dreams”

7. “Cherrybomb”

8. “Stand By My Girl”

9. “Undertow”

10. “Show Me