Após ter regressado à música com "The Heart Pt. 4", tema no qual ataca ferozmente Donald Trump e dá a entender que irá lançar, a 7 de abril, o seu novo álbum, Kendrick Lamar partilhou esta semana um novo single.

Intitulado "HUMBLE.", o tema foi produzido por Mike WiLL Made It e conta com um vídeo no qual o rapper surge a interpretá-lo numa igreja, vestido a rigor, e ainda uma recriação da Última Ceia, com Lamar no papel de Cristo.

Ainda não existem certezas sobre o que irá Lamar fazer no próximo dia 7, ele que editou em 2015 o aclamado To Pimp A Butterfly e que, no ano passado, partilhou um mini-álbum intitulado untitled unmastered.

Ouça aqui "HUMBLE.":