O último episódio da popular série do YouTube Kids React incidiu sobre os Nirvana, colocando uma série de crianças a ouvir a música de Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl pela primeira vez.

As reações foram, na sua maioria, elogiosas à música do trio, ainda que algumas crianças não percebessem, de todo, as letras de Cobain.

Houve, até, quem deixasse um "recado", após se tornar fã da música dos Nirvana: "Estou surpreendida por nunca ter ouvido isto! Mãe, pai, que andam a fazer?".

Veja aqui: