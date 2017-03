Provavelmente, não haverá mercado mais competitivo para uma boys ou girls band que o sul-coreano e o japonês. São muitos os grupos do género que, tanto num como noutro país, ocupam os primeiros lugares das tabelas de vendas.

Veja o caso das sul-coreanas Six Bomb, cujos últimos vídeos espelham bem essa competitividade. Os dois singles que lançaram recentemente têm como nome "Becoming Prettier", e contam com dois videoclips: um que mostra o "antes" das cirurgias plásticas a que se submeteram, e um que mostra o "depois".

Ainda é cedo para dizer se o investimento valeu a pena no que toca às vendas do mesmo, mas não foi coisa pouca: quase 82 mil euros. Veja aqui os vídeos: