Três anos após Delta Machine, os Depeche Mode estão de regresso com um novo álbum, o 14º da sua carreira. Spirit chega hoje às lojas e às plataformas de streaming, tendo sido gravado na Califórnia em em Nova Iorque entre abril e agosto do ano passado.

A banda já havia posto a circular um single de avanço, "Where's The Revolution", um dos temas mais políticos que já fez e cujo vídeo foi realizado por Anton Corbijn, colaborador habitual da banda britânica.

O álbum em si foi, definitivamente, inspirado pelos acontecimentos políticos do último ano, algo que Dave Gahan confessou, ao USA Today, ser "inescapável". "Não se conseguia fugir desta marcha de loucos que tentou ser presidente dos Estados Unidos", disse.

Nas últimas semanas, a banda demarcou-se das declarações de Richard Spencer, um dos rostos mais conhecidos do movimento neonazi norte-americano atual, que disse deles serem "a banda oficial da direita alternativa". Gahan foi peremptório: ""Richard Spencer é um cabrão, um cabrão educado, que é o tipo mais assustador de todos", avisou.

O disco já se encontra disponível para escuta através do Spotify, e a banda partilhou, também, um vídeo que mostra como decorreram as gravações do videoclip para "Where's The Revolution". Ouça aqui o disco e veja ambos os vídeos: