Donald Trump já reagiu ao vídeo do rapper Snoop Dogg para "Lavender", no qual o rapper dispara uma arma falsa sobre um palhaço suspeitamente parecido com o Presidente dos Estados Unidos.

"Conseguem imaginar o escândalo se o Snoop Dogg, com a sua carreira falhada e tal, apontasse uma arma e alvejasse o Presidente Obama? Era logo preso!", escreveu Donald Trump.

Veja aqui o "tweet" de Donald Trump e recorde o vídeo de Snoop Dogg, uma colaboração com BADBADNOTGOOD e Kaytranada.