O italiano Francesco Gabbani é, até ao momento, o grande favorito à vitória no festival da Eurovisão, estando de pedra e cal no primeiro lugar de uma lista de apostas que tem Salvador Sobral e "Amar Pelos Dois" na quarta posição.

A canção do concorrente italiano intitula-se "Occidentali's Karma" e é cantada em italiano. No vídeo oficial, tal como na atuação na final do Festival de Música de Sanremo, o cantor contou com a ajuda de um "macaco". Veja abaixo.

Recorde-se que a canção portuguesa, escrita por Luísa Sobral e cantada por Salvador Sobral, continua a subir na lista de apostas, estando este momento na quarta posição, atrás de Gabbani, da canção belga "City Lights" de Blanche (2ª posição) e da canção sueca "I Can't Go On" de Robin Bengtsson (3ª).