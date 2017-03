Salvador Sobral, o vencedor do Festival da Canção, apresentou-se ao público português em 2009 como concorrente do programa de talentos "Ídolos", exibido na SIC. O cantor foi o quinto finalista a ser eliminado do programa, tendo cantado versões de temas de Rui Veloso, Maroon 5 e Stevie Wonder, entre outros. Veja os vídeos abaixo.