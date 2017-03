Salvador Sobral sagrou-se vencedor da edição deste ano do Festival da Canção com a balada "Amar Pelos Dois", escrito pela irmã, Luísa Sobral, mas há oito anos foi o quinto finalista a ser eliminado do programa de talentos "Ídolos", exibido na SIC, classificando-se em sétimo lugar.

Na edição de 2009 do programa de televisão, Salvador Sobral, que agora vai representar Portugal na Eurovisão, em Kiev (Ucrânia), concorreu com nomes como Carolina Torres, Carlos Costa, Diana Piedade ou Filpe Pinto, que acabaria por vencer a competição.

Em declarações ao Diário de Notícias, o cantor de 27 anos explicou a vitória de uma canção "simples" (que se tornou viral desde a primeira apresentação, na primeira semifinal - vídeo já tem perto de 600 mil visualizações no YouTube): "a canção é de uma simplicidade, de uma beleza tão incríveis que é impossível as pessoas não ficarem tocadas".

O sucesso da canção nas redes sociais - e na bolsa de apostas para vencer a Eurovisão, estando neste momento em oitavo lugar numa lista de 43 - fez com que o álbum de estreia de Salvador Sobral, editado no ano passado e intitulado Excuse Me, subisse ao quarto lugar to top de vendas da loja do iTunes.

"Amar Pelos Dois" será uma das concorrentes da primeira semifinal da Eurovisão, que se realiza a 9 de maio. A final realiza-se dia 13 de maio. Recorde abaixo a canção, interpretada na final do Festival da Canção, depois de se sagrar vencedora, por Salvador e Luísa Sobral, e também o casting do cantor para o Ídolos.