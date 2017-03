"As Minhas Canções" é o título do espaço de opinião de Júlio Resende que, desde a primeira edição do ano, a BLITZ, na sua versão impressa, vem publicando.

Mas na BLITZ, na sua existência online, as palavras de Resende transformam-se, literalmente, em notas de música. Veja a sua interpretação de “Blowin' in the Wind”, de Bob Dylan, com a colaboração do baterista Alexandre Frazão e do baixista André Rosinha, em vídeo 360º

Realização: Rafael Antunes

Se estiver a visualizar num tablet ou smartphone veja aqui.

(Aconselhamos a utilização do browser Chrome em iOS, faça login na app do Facebook)

Veja Júlio Resende a falar sobre "Blowin' in the Wind", exemplificando ao piano: