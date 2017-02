De pequenino se torce o Beatlemaníaco: eis Walter, um menino norte-americano de apenas dois anos, que é capaz de identificar, corretamente, várias canções dos Beatles.

De "Love Me Do" a "Day Tripper", passando por "Can't Buy Me Love" e "Ticket To Ride", não há canção que Walter não conheça - ele que, em casa, gosta de "acompanhar" as canções dos Beatles numa bateria e num ukulele.

Veja aqui o vídeo de Walter em "ação" (se não conseguir ver o vídeo, clique aqui.