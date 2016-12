Após a morte de George Michael, têm-se sucedido os tributos, as revelações curiosas e o revisitar dos arquivos do músico, em jeito de homenagem. Este é um destes últimos casos - e refere-se ao dia em que George Michael disse que era fã dos... Joy Division.

A 25 de maio de 1984, pouco depois de os Wham! lançarem o single "Wake Me Up Before You Go-Go", George Michael foi convidado para uma aparição no programa de televisão Eight Days A Week, onde surgiu ao lado de Morrissey, à altura ainda nos Smiths.

Os músicos acabariam por discutir vários temas relacionados com a música e a arte, como o primeiro álbum dos Everything But The Girl, Eden, Breakin', um filme sobre o breakdancing, e An Ideal for Living: A History of Joy Division, livro sobre a banda britânica escrito por Mark Johnson.

Foi aqui que George Michael se confessou fã da banda que terminou em 1980, com o suicídio do vocalista, Ian Curtis: "Gostava muito deles, especialmente do Closer [segundo álbum da banda]", afirma. "A segunda metade do Closer é um dos meus álbuns favoritos - é linda".

Veja aqui o episódio completo: