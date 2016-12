Em 1992, os Queen organizaram um gigantesco concerto de tributo a Freddie Mercury, que havia falecido em novembro do ano anterior, devido a complicações relacionadas com a Sida.

O evento teve lugar no Estádio de Wembley e juntou várias personalidades da pop e do rock da época, como os Metallica, Guns N' Roses, Seal, David Bowie, Elton John e George Michael.

O cantor britânico foi chamado a interpretar "Somebody To Love", juntamente com a restante banda, e há mesmo quem diga que Michael foi o único a conseguir sequer aproximar-se do poderio da voz de Freddie Mercury...

Veja aqui o vídeo do ensaio e da performance propriamente dita: