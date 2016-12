O comediante James Corden, responsável pelo conhecido programa Carpool Karaoke, lamentou, nas redes sociais, a morte de George Michael. "Adoro-o desde que me lembro. Ele era uma grande inspiração", escreveu, no Twitter.

A ligação de James Corden a George Michael é, contudo, maior que a de um fã ao seu ídolo; o cantor britânico foi parcialmente responsável pela criação de Carpool Karaoke, tendo sido o primeiro convidado "oficial" das "boleias" do comediante.

Tudo remonta a 2011, quando Corden e Michael participaram juntos num sketch destinado à associação de caridade Comic Relief. Do mesmo fazem parte duas cenas que qualquer fã de Carpool Karaoke irá reconhecer - ou seja, comediante e cantor a interpretarem as canções do segundo com alegria.

Veja aqui o sketch que deu origem a Carpool Karaoke, com George Michael: