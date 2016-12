Já se encontra disponível o primeiro trailer do sexto filme da saga Alien. Alien: Covenant será a sequela do filme de 2012, Prometheus, e tem estreia marcada para o dia 19 de maio do próximo ano.

O filme será realizado por Ridley Scott, responsável pelo filme anterior e pelo primeiro da saga, Alien, de 1979. Do elenco fazem parte atores como Michael Fassbender, James Franco e Danny McBride.

O primeiro disse mesmo à Collider estar "muito excitado para ver [o filme], acho que vai ser incrivelmente assustador". Veja aqui o primeiro trailer: