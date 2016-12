O mundo da música foi apanhado de surpresa com o anúncio da morte de George Michael, no dia de Natal. O cantor britânico tinha 53 anos e faleceu de causas ainda desconhecidas, em sua casa.

Nas redes sociais, são já muitas as reações à morte do autor de "Last Christmas" e "Careless Whisper", sendo a principal uma reação de choque.

Questlove, baterista dos The Roots, sintetizou o sentimento geral no Twitter, dizendo já não ter "forças para escrever sobre os nossos grandes", numa alusão ao facto de, ao longo do ano, terem falecido várias estrelas pop, como David Bowie, Prince ou Leonard Cohen.

Os conterrâneos Duran Duran, o guitarrista Brian May, Brian Wilson e até mesmo o comediante Ricky Gervais são algumas das celebridades que também lamentaram a morte de George Michael. Confira aqui algumas reações: