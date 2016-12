17 de outubro de 2012. É esta a data do último concerto de sempre de George Michael, falecido este domingo, aos 53 anos, presumivelmente de uma falha cardíaca.

O espetáculo teve lugar no Earls Court Exhibition Centre, em Londres, e fez parte da Symphonica Tour, uma digressão na qual se fez acompanhar por uma orquestra sinfónica, interpretando temas de Songs From The Last Century (1999) e Patience (2004), para além de várias versões.

À altura, um fã do músico captou o encore final, no qual George Michael cantou um medley de "Amazing", "I'm Your Man" e "Freedom '90", antes de terminar com "White Light". Pelo meio, ainda pediu desculpas aos fãs presentes por "tê-los feito esperar um ano" - ele que foi forçado a adiar várias datas desta digressão após uma grave pneumonia, em 2011.

Veja aqui o encore e o pedido de desculpas de George Michael aos fãs: