Mariah Carey, uma das artistas mais escutadas nesta altura do ano, graças ao clássico “All I Want For Christmas Is You", partilhou um novo vídeo de Natal.

Desta feita, a norte-americana canta "Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane)", já incluída em Merry Christmas II You, de 2010, num novo vídeo.

Neste teledisco, participam os filhos gémeos de Mariah, Monroe e Moroccan, no papel de duendes.

Veja aqui: