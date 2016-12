Os Nine Inch Nails editam hoje aquele que é o seu primeiro trabalho em três anos, Not The Actual Events, EP que conta com duas participações especiais: Dave Grohl, dos Foo Fighters, e Dave Navarro, dos Jane's Addiction.

Grohl ficou encarregue da bateria no tema "The Idea of You", ao passo que Navarro empresta a sua guitarra à canção entretanto partilhada no YouTube, "Burning Bright (Field on Fire)". Também Mariqueen Maandig, mulher de Reznor e colega de banda nos How To Destroy Angels, participa em "She's Gone Away".

Not The Actual Events sucede a Hesitation Marks, álbum de 2013, e foi disponibilizado para escuta através da Apple Music. Também já se encontra disponível em vinil e para download através do website da banda.