Os Nine Inch Nails estão de volta. A banda de Trent Reznor edita esta sexta-feira um novo EP, Not The Actual Events, que constitui também o seu primeiro trabalho de originais desde Hesitation Marks, de 2013.

O EP já se encontra disponível para compra através do website dos Nine Inch Nails e da Apple Music, tendo uma das canções ali presentes sido partilhada no YouTube: "Burning Bright (Field Of Fire)".

Através de um comunicado à imprensa, Reznor descreveu o EP como sendo "algo impenetrável, que precisámos [Nine Inch Nails] de fazer. É um EP porque foi o tempo certo para contar a história", afirmou.

Ouça aqui "Burning Bright (Field Of Fire)":