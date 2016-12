O disco mais recente de Ana Moura, intitulado Moura, alcançou o galardão de Tripla Platina.

Atualmente, em Portugal, um disco é platina depois de vender 15 mil exemplares, ou seja, o álbum de “Dia de Folga” já vendeu 45 mil cópias.

Recentemente, Moura regressou às lojas numa versão especial, com dois CD e dois DVD, incluindo a gravação do concerto deste ano no Coliseu do Porto, realizado por André Tentugal, e um DVD com um documentário da digressão.

A 25 de março, Ana Moura será convidada especial do concerto de Andrea Bocelli na Meo Arena, em Lisboa.



O disco que antecedeu Moura, Desfado, foi sêxtupla platina.