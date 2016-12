Um dos dez concertos que Bon Iver deu este mês, em Nova Iorque, foi filmado pelo NPR e disponibilizado, agora, num vídeo de acesso livre.

O espetáculo aconteceu numa galeria de Brooklyn e centrou-se sobretudo no álbum mais recente de Justin Vernon: 22, A Million.

Esta semana, Bon Iver foi anunciado no cartaz do NOS Primavera Sound, que acontece no Porto em junho.