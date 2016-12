Na passada segunda-feira, os SWMRS, uma banda punk formada por Joey Armstrong, filho de Billie Joe Armstrong, dos Green Day, organizaram um evento de caridade na loja de discos 1-2-3-4 GO!, em Oakland, na Califórnia.

O evento em questão visava apoiar, financeiramente, as vítimas do incêndio que ocorreu no início do mês naquela mesma cidade, e que provocou vários mortos. Para além de Joey, também o seu irmão, Jakob Danger, foi um dos artistas convidados a atuar.

Contudo, a maior surpresa estava reservada para o fim da noite: os dois irmãos acolheram, em palco, o seu próprio pai - que, juntamente com o baixista Mike Dirnt, tocou algumas canções dos Green Day.

O momento foi captado pela mulher de Billie Joe Armstrong, Adrienne, e por vários fãs. Segundo o baterista de Jakob Danger, Chris Malaspina, foram angariados cerca de 3 mil dólares com o evento.

Veja aqui os vídeos: