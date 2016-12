É já na próxima quinta-feira, 22 de dezembro, que o Musicbox, em Lisboa, recebe um concerto de homenagem a Sharon Jones, a cantora soul norte-americana que desapareceu em novembro, vítima de cancro no pâncreas.

A convite de Francisco Rebelo (Orelha Negra, Cais do Sodré Funk Connection), os músicos Overnightsensation Soul Orchestra, Cate Ortins, Margarida Pinto, Tamin, Andreia Nunes e David Pessoa irão atuar na sala do Cais do Sodré, pelas 23h.

Os bilhetes para ver o espetáculo We Love Sharon Jones custam 6 euros e já estão à venda na Bilheteira On-Line.

Entretanto, foi revelado o vídeo de "Please Come Home For Christmas", incluído no álbum It's a Holiday Soul Party. Realizado por Alex Howard e David Drew Hatter, usando um iPhone 6 Plus, o vídeo foi montado a partir de 3200 fotos, resultando de 600 horas de trabalho, ao longo de três meses, e ficou pronto ainda antes da morte de Sharon Jones.