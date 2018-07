Demi Lovato está "a descansar e a melhorar", segundo revelou uma fonte próxima da cantora à revista People.

Recorde-se que Lovato teve, na passada terça-feira, uma overdose de drogas que levou à sua hospitalização. Desde então que o estado de saúde da cantora não vinha sendo atualizado.

Segundo essa mesma fonte, a autora de 'Sorry Not Sorry' tem sido auxiliada não só pela família mas também pelo seu ex-namorado, o ator Wilmer Valderrama.

Valderrama tem, segundo relatos, passado várias horas no hospital com Lovato. "Ele parece estar muito preocupado com ela", afirmou a fonte à People.