"Never Let Me Down", originalmente editado em 1987, foi várias vezes apontado por muitos dos fãs de David Bowie como o pior álbum da sua carreira. E até pelo próprio músico: "Era um álbum horrível. Nem me devia ter dado ao trabalho de ir a estúdio gravá-lo. Quando o ouço, pergunto-me se fiz isso mesmo", afirmou, em 1995.

Para além de não ter tido sucesso nas tabelas de vendas, "Never Let Me Down" foi arrasado pela crítica, à altura, e Bowie nunca chegou sequer a interpretar qualquer uma das canções ali contidas ao vivo. Durante alguns anos, o músico pensou em reformulá-lo; e é isso que, precisamente, agora acontece.

Uma nova versão de "Never Let Me Down" será incluída na nova caixa de David Bowie, "Loving the Alien", que incide sobre a música que o "camaleão" editou nos anos 80. Esta versão, concebida pelo produtor Mario McNulty na companhia do baterista Sterling Campbell, dos guitarristas Reeves Gabrels e David Torn e do baixista Tim Lefebvre, pouco guarda da original para além da voz de Bowie. E não é tudo. Também Nico Muhly e Laurie Anderson emprestam os seus talentos ao novo "Never Let Me Down".

"Acho que ele [Bowie] o queria refazer porque gostava mesmo daquelas canções", explicou o produtor à revista Rolling Stone. "Seria vergonhoso não lhes fazer justiça com algum trabalho de produção".

A primeira canção reformulada a ser conhecida é 'Zeroes', que serve também como single de avanço para "Loving the Alien", que será editada em outubro. Ouça aqui a versão original e a versão de 2018: