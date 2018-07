O ator Tom Cruise, conhecido por dispensar duplos nas suas acrobacias cinematográficas, desafiou James Corden a saltar de paraquedas num sketch do programa do comediante inglês na televisão norte-americana, "The Late Late Show".

Corden ficou aterrado mas não teve opção. "Tenho tentado contactar o Tom nos últimos dias para cancelar [o salto], mas aparentemente tinha o número mal gravado no telemóvel", comentou o apresentador de "Carpool Karaoke". "Quero pedir desculpa ao [também ator] Tom Hiddleston por todas as mensagens que lhe enviei sobre a minha intoxicação alimentar", gracejou.

Cruise e Corden encontraram-se em Perris Valley, na Califórnia, meteram-se num avião e, apesar do terror estampado na cara de Corden, saltaram no vazio. "A pior parte é: se morrermos, não vou ser notícia. Vou ser uma nota de rodapé. A história vai ser 'Morreu Tom Cruise. E também aquele gajo que de vez em quando anda de carro com alguém".