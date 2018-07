Paul McCartney regressou à "base". O músico deu um concerto especial no Cavern Club, em Liverpool, sala onde os Beatles atuaram por centenas de vezes no início dos anos 60, quando estavam a dar os primeiros passos.

O concerto, que teve lugar esta quinta-feira, foi gratuito mas com lotação limitada a 200 pessoas, sendo que as entradas foram atribuídas por ordem de chegada.

Do alinhamento do espetáculo fizeram parte várias canções dos Beatles, mas também dos Wings, a outra banda de Paul McCartney, e também repertório dos Quarrymen, grupo que deu origem aos Fab Four.

Falando ao público presente na sala, McCartney recordou o passado: "Há muitos anos, quando aqui vínhamos tocar, não sabíamos se iríamos ter um futuro. Mas saímo-nos bem", afirmou.

Este foi apenas o segundo concerto que McCartney deu no Cavern Club desde que ali tocou com os Beatles. O primeiro teve lugar em 1999 e resultou num filme-concerto, Live at the Cavern Club.

Veja um vídeo do espetáculo feito pelo jornal Daily Mail e confira o alinhamento:

Band Jam

Twenty Flight Rock (Eddie Cochran)

Magical Mystery Tour (The Beatles)

Jet (Wings)

All My Loving (The Beatles)

Letting Go (Wings)

Come On to Me

Let Me Roll It (Wings)

I've Got a Feeling (The Beatles)

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Lady Madonna (The Beatles)

In Spite of All the Danger (The Quarrymen)

Things We Said Today (The Beatles)

Confidante

Love Me Do (The Beatles)

Who Cares

Birthday (The Beatles)

I Wanna Be Your Man (The Beatles)

Fuh You

Get Back (The Beatles)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Hi, Hi, Hi (Wings)

I Saw Her Standing There (The Beatles)

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) (The Beatles)

Helter Skelter (The Beatles)