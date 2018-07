A atriz Michelle Williams e o músico Phil Elverum, do projeto Mount Eerie, casaram em segredo.

A revista Vanity Fair, que dá à atriz a capa da sua mais recente edição, fala de "uma cerimónia secreta nas Montanhas Adirondack [no estado de Nova Iorque], testemunhada por apenas alguns amigos e pelas filhas de ambos". A relação entre foi descrita pela atriz como "sagrada e muito especial". "A forma como ele me ama é a forma como quero viver a minha vida no seu todo", explicou.

"Trabalho para ser livre dentro do momento. Sou mãe para que a Matilda [sua filha] seja livre de ser quem é, e sou finalmente amada por alguém que me faz sentir livre". A atriz, que habitualmente mantém a sua vida pessoal longe dos media, foi casada durante três anos com o ator Heath Ledger, pai da sua filha e falecido em 2008, vítima de overdose de drogas. Também o músico Phil Elverum passou por um momento trágico; a sua primeira mulher, a artista Geneviève Castrée, morreu em 2016 pouco tempo após o nascimento da filha de ambos, vítima de cancro.

Ainda na Vanity Fair, Williams reconheceu o peso mediático que esta relação poderá ter: "Nunca falei de relações antes. Mas o Phil [Elverum] não é como as outras pessoas", afirmou. "Não gosto muito de falar [sobre o passado], mas há sempre aquele 'bichinho' que diz: "e se isto ajudar alguém?". E se alguém que fez o mesmo percurso que eu, que lutou como eu lutei, que procurou como eu procurei, encontrar algo que as ajude?", completou.